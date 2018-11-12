Многодетные семьи из Челябинска начали обращаться за получением социальной выплаты взамен бесплатного земельного участка

Первые две многодетные семьи из Челябинска написали заявление на получение социальной выплаты взамен бесплатного земельного участка. В управлениях социальной защиты населения ждет всех желающих.

Речь о получении многодетными семьями социальных выплат взамен бесплатного земельного участка шла сегодня, 12 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Многодетные семьи могут отказаться от земельного участка, который им предлагают в собственность бесплатно, и получить вместо него деньги на приобретение жилья. Этим правом могут воспользоваться семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

«Прием заявлений на получение социальной выплаты уже начался. Первые две многодетные семьи к нам уже обратились. Максимальный размер социальной выплаты составляет 251 498 рублей. Если семья воспользуется социальной выплатой, она снимается с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий и с очереди на предоставление земельных участков», - сообщила начальник управления социальной защиты населения администрации Челябинска Лариса Мошкова.

Добавим, социальная выплата предоставляется для оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения или договору участия в долевом строительстве, оплаты первоначального взноса для получения ипотечного жилищного кредита, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по взятому ранее ипотечному жилищному кредиту. Денежные средства перечисляются на счет продавца, либо организации, предоставившей заявителю ипотечный кредит.