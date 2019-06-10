На Чебаркульском полигоне стартует «Гонка Героев-2019»

В день начала Великой Отечественной войны 22 июня на Чебаркульском полигоне Центрального военного округа под городом Чебаркуль Челябинской области пройдет очередной этап популярного всероссийского состязания «Гонка Героев».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» организаторы проекта, Южный Урал уже несколько лет подряд становится площадкой для проведения этих соревнований. Каждый год организаторы предлагают для участников гонки новые необычные испытания. Сейчас участников ждет 10-километровая трасса с 37-ю испытаниями. Для болельщиков предусмотрена комфортная фан-зона с развлечениями и шоу-программа с выступлениями артистов. Ожидается, что 22 июня на старт выйдет не менее двух с половиной тысяч спортсменов.

Гонка героев включает в себя командный забег, чемпионат и детский забег. Победители чебаркульского этапа чемпионата получат путевки на европейские и мировые старты. Впервые в 2019 году для детей будут подготовлены вариации «взрослых» испытаний: забор со сложными перилами, переход по сетке, испытание моряков (горизонтальная сетка), а также специально разработанные детские конструкции.

Первым шагом для участия в «Гонке Героев» является регистрация на сайте heroleague.ru. Желающие могут использовать промокод на скидку 0O4C6KU. «Гонку Героев» можно посетить как одному, так и с друзьями и семьей. Специальные детские трассы подойдут самым маленьким спортсменам, а комфортная фан-зона с развлечениями не даст соскучиться болельщикам и зрителям. Всю дополнительную информацию по проекту можно найти на сайте heroleague.ru и в социальных сетях проекта.