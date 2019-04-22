Назван победитель викторины «Моя Магнитка»

В Магнитогорске обладателем главного Кубка городского Собрания депутатов стала команда школы №12.

«Знание истории родного города, края, страны – основа успешного пути человека и всего общества», - считает член жюри, депутат городского Собрания Вячеслав Бобылев.

Поэтому вопросы были не из лёгких. Тема всей игры этого года: «От станицы до столицы». А театрализованные представления команд были посвящены Магнитке – городу будущего. В театрально-музыкальных постановках нашли своё отражение темы экологии, промышленности, культуры, развития городского трамвая и системы образования.

Блиц-ответы на исторические и краеведческие вопросы, конкурс капитанов, поддержка болельщиков, аплодисменты, улыбки и отличное настроение – всё это было на финале старшей лиги «Моей Магнитки».

Самым яркими выступлениями и точными ответами порадовали ученики 12-ой школы. Они и стали обладателями главного Кубка Магнитогорского городского Собрания депутатов в юбилейной XX городской краеведческой игре-викторине «Моя Магнитка».

За 20 лет игра-викторина обзавелась младшей и старшей лигами, онлайн-этапом среди всех жителей города, появилось волонтерское движение «Моя Магнитка» и во дворце спорта им. И.Х. Ромазана стал проводиться большой спортивный праздник «Кубок Открытия», объединяющий всех участников конкурса.

Для справки: Всего в 2019 году в игре приняло участие 28 школьных команд и в онлайн-викторине - около 250 магнитогорцев. На спортивно-танцевальном празднике, где собрались все участники и около 700 болельщиков, победила команда Правобережного района. В младшей лиге лучшей оказалась команда школы № 64 им. Б. Ручьева.