Обманутые Пязоком дольщики, которым звонил президент, намерены рассказать всю правду

Обманутые дольщики ООО «Речелстрой» - застройщик микрорайона ЖК «Чурилово Lake City» в Челябинске - собрались сегодня, 12 декабря, чтобы лично встретиться с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Напомним, по поручению Президента РФ с 2013 года ежегодно в День Конституции, 12 декабря, проводится общероссийский день приёма граждан. В этот день с 12 часов до 20 часов по местному времени жители без предварительной записи могут прийти на прием к президенту, в государственные органы, а также в администрации краев, областей, городов, районов и сел.

Дольщики «Речелстроя» решили воспользоваться предоставленным им правом и лично встретиться с губернатором Борисом Дубровским. Но сегодня это у них не получится. Глава региона работает в Москве. Но дольщиков в обязательном порядке встретит кто-то из вице-губернаторов (например, отвечающий за строительную отрасль Сергей Шаль) или министр строительства области Виктор Тупикин и ответит на все интересующие их вопросы.

На странице группы в соцсети дольщиков призывали выбрать время и прийти на прием в приемную президента или в администрацию губернатора и рассказать, как «исполняется» поручение главы государства о решении проблемы обманутых дольщиков на примере ЖК «Чурилово Lake City».

Жители возмущены, что утвержденная губернатором «дорожная карта» не выполняется, что банки не хотят рефинансировать взятые ими ипотечные кредиты из-за отсутствия объекта залога. А выпущенный на свободу под залог учредитель и гендиректор строительной компании «Речелстрой», генеральный директор ООО «ЧЗСМ» и депутат челябинской городской думы Андрей Пязок, обвиняемый в мошенничестве с денежными средствами дольщиков микрорайона «Чурилово Lake City», по мнению жителей, только мешает реализации плана достройки микрорайона. На днях, по данным источника, на одной из строек начали демонтировать кран.

Как уже сообщало агентство, ООО «Речелстрой» из-за финансовых трудностей приостановило строительство 18 многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City». В списке обманутых 1718 дольщиков.

В мае 2017 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, в период 2015-2016 годов руководителями ООО «Речелстрой» были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.

Президент России Владимир Путин 9 ноября 2017 года позвонил одной из обманутых дольшиц «Речелстроя», затем попросил губернатора взять на контроль решение проблемы. Борис Дубровский сразу же перезвонил дольщице и назначил встречу. Встреча состоялась 10 ноября.

После звонка главы государства прокурор передал уголовное дело для расследования из органов внутренних дел в следственные органы СК РФ по Челябинской области.

Андрей Пязок был задержан 11 декабря 2017 года по делу о хищении средств дольщиков. Ему и бывшему гендиректор компании Сергею Вигельману предъявлено обвинение в привлечении средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов (часть 2 статьи 200.3 УК РФ). Центральный районный суд Челябинска избрал Пязоку меру пресечения в виде содержания под стражей. В июне этого года суд освободил Андрея Пязока из СИЗО под залог в 4 миллиона рублей.

Андрей Пязок во время следствия возместил в интересах дольщиков «Чурилово Lake City» сумму, превышающую 172 миллиона рублей.

В ноябре 2018 года Борис Дубровский утвердил обновленную «дорожную карту» по решению проблем дольщиков. В нее включены шесть объектов «Речелстроя», по которым заключены 786 договоров долевого участия. Все проблемные дома должны быть достроены не позднее первого квартала 2020 года.

В конце ноября 2018 года «Речелстрой» было признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника введена новая процедура банкротства – конкурсное производство.

На сегодня дома в этом микрорайоне достраивает ООО «СК Западный луч». Уже введено в эксплуатацию четыре дома первой очереди «Чурилово Lake City», ведутся работы по домам второй очереди.