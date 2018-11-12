Огнеборцы Челябинска просят расширить круг чиновников, ответственных за профилактику пожарной безопасности среди населения. Несмотря на все принимаемые меры, в огне продолжают гибнуть горожане.

О ситуации с пожарами в областном центре речь шла сегодня, 12 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. За десять месяцев этого года в городе произошло 659 пожаров, которые унесли жизни 26 человек. Еще 54 горожанина получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Наибольший рост пожаров произошел в Ленинском и Металлургическом районах Челябинска.

В большинстве случаев причиной пожара становится человеческий фактор: нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, детская шалость, эксплуатация неисправного электрооборудования, поджог.

Сотрудники МЧС проводят профилактическую работу с населением по минимизации пожаров, гибели и травматизма от них. С этой целью проводятся рейды, беседы, печатаются материалы о правилах пожарной безопасности и грамотном поведении населения в чрезвычайной ситуации. Огнеборцы в очередной раз предупреждают: огонь не прощает пренебрежительного отношения к себе.

«Тот объем работ, который проводится, он недостаточный. Отсутствуют полномочия по информированию населения внутри районов. Мы просим расширить круг лиц из лица чиновников, которые будут отвечать за профилактику и работу с населением», - сказал главный государственный инспектор по пожарному надзору города Челябинска Андрей Смирнов.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев дал поручение подчиненным выполнить просьбу пожарных.