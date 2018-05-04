Педагоги из Увельского района сыграли железную свадьбу

В Увельском районе (Челябинская область) сыграли железную свадьбу супруги Рысевы. Пантелеймон Викторович и Нина Ивановна прожили в законном браке ни много ни мало – 65 лет.

Отдел ЗАГС администрации Увельского муниципального района провел торжественное мероприятие первого мая. Праздник с вручением подарков и фотографиями на память проходил в кругу семьи. Супругов поздравляли самые близкие им люди: дети, внуки и правнуки.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, глава семейства Пантелеймон Викторович работал учителем географии и биологии, а Нина Ивановна преподавала химию.

Поженились молодые в далеком 1953-м году. И до сих пор вместе. Это прекрасный образец супружеской верности. К сожалению, такая идиллия существует не в каждой семье - не все браки заключаются на небесах и зачастую распадаются спустя очень непродолжительное время.

Как ранее писало агентство, в Челябинской области большинство пар разводятся, прожив в браке от одного до пяти лет. На втором месте - официальные расставания между супругами, которые были женаты от шести до десяти лет. На третьем – разводы среди пар, состоявших в браке от 11-ти до 15-ти и от 16-ти до 25-ти лет. В 2017-м году в девяти процентах случаев закончилась разводом семейная жизнь длиною от 25-ти до 50-ти лет.

Интересно, что в прошлом году двадцать пар развелись после 50-60 лет семейной жизни. А четыре – после брака, длившегося более шестидесяти лет. Увы, случается и такое.

В 2018-м году (с 1 января по 1 мая) в Челябинской области расписались пять тысяч 506 пар, распались пять тысяч 82 семьи. Радует, что число свадеб сегодня превышает число разводов. Молодоженам нужно брать пример с супругов Рысевых, которые идут по жизни рука об руку вот уже 65 лет, и жить в мире и согласии долгие-долгие годы.

Фото предоставлено госкомитетом по делам ЗАГС Челябинской области