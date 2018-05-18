Пластовский район благодарит МЧС за спасение леса от крупного пожара

Население и руководство Пластовского муниципального района Челябинской области поблагодарили личный состав Уральского учебного спасательного центра МЧС России из поселка Новогорный за оказанную помощь и профессионализм во время ликвидации крупного лесного пожара.

Заместитель главы района Андрей Пестряков поблагодарил огнеборцев и вручил им благодарственные грамоты за самоотверженный труд, проявленный в ходе ликвидации последствий сложнейшего пожара.

Как отмечает пресс-центр регионального МЧС, с 14-го по 16-е мая большая группировка спасцентра (120 человек и 20 единиц техники) принимала непосредственное участие в тушении и защите пяти ближайших населенных пунктов (Верхняя Санарка, Степное, Радиомайка, Каменная Санарка и Черноречье) от разрушительной огненной стихии.

Со всеми поставленными задачами уральские спасатели достойно справились, за что и получили слова благодарности. Сегодня они убыли из пластовской земли в пункт постоянной дислокации.

Три группы от Уральского учебного спасательного центра МЧС России сейчас дежурят на территории Брединского, Троицкого и Красноармейского муниципальных районов Челябинской области. В их задачи входит выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению рисков для населения в пожароопасный период, а также тушение природных и лесных пожаров. Кроме того, военнослужащие новогорнинской бригады ежедневно занимаются предупредительной и разъяснительной работой с населением.

Фото регионального МЧС

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