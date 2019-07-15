После ремонта в подземных переходах на площади Революции планируют оставить только автоматы с кофе

В Челябинске продолжается ремонт подземных переходов на площади Революции. Из-за небольшого отставания от графика, рабочие перешли на работу в две смены.

Как сообщил сегодня, 15 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по социальным вопросам Сергей Авдеев, ситуация с ремонтом подземных переходов держится на особом контроле. Из-за отставания от графика в ремонте перехода со стороны улицы Цвиллинга подрядчик перешел на работу в две смены. Со стороны улицы Кирова в «подземке» закончено бетонирование ступеней и стен. Ожидается поставка гранита для ступеней. Он будет не скользкий. Решается вопрос, останутся ли после ремонта в подземных переходах торговые точки.

«Может быть полностью не уберут, торговля возможно будет осуществляться через автоматы, например, с кофе. Пирожков и беляшей точно не будет. Прорабатывается сейчас вопрос по торговым точкам. Есть рядом Никитинские ряды. Решаем, как все будет организовано», - сказал заместитель главы города по социальным вопросам Сергей Авдеев.

Напомним, Наталья Котова взяла на особый контроль подземные переходы на площади Революции. Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова также дала поручение руководителю комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Сергею Чигинцеву проанализировать состояние других переходов, на которые жалуются жители города, посмотреть, у кого они находятся в аренде, рассмотреть целесообразность такой аренды. При необходимости администрация города готова обращаться в суд.