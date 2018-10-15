Потомственный металлург Виктор Рашников, отдавший ММК более полувека, отмечает 70-летие

Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, доктор технических наук Виктор Рашников отметил 70-летний юбилей. Вся его трудовая деятельность связана с ММК, где он трудится уже более полувека.

Виктор Рашников - потомственный металлург. С Магниткой его связывает не только собственный трудовой путь, но и история семьи. Отец нынешнего владельца ММК Филипп Никифорович всю жизнь трудился на комбинате, а в 1960 году «мужество и решительность бригадира Филиппа Рашникова помогли предотвратить серьёзную аварию и срыв производственного плана во втором обжимном цехе Магнитогорского комбината».

Сам Виктор Рашников пришел на комбинат в далеком 1967 году после окончания Магнитогорского горно-металлургического института, где учился по специальности «Обработка металлов давлением». Потом по этой же специальности в вузе обучался и нынешний губернатор Борис Дубровский.

Рашников начал свой трудовой путь на ММК с работы слесаря в цехе ремонта металлургического оборудования № 2. Трудился оператором, бригадиром, мастером, начальником смены, начальником цеха, начальником управления по производству и поставкам продукции.

В 1991 году он был назначен главным инженером-первым заместителем генерального директора. В 1994 году получил второй диплом по специальности «Организация управления производством». В 1997 году Рашников был назначен генеральным директором ММК. С апреля 2005 года и по настоящее время - председатель Совета директоров ПАО «ММК».

Всё время, пока он руководит одним из крупнейших в стране металлургических предприятий, комбинат динамично развивается, наращивает объёмы выпуска и номенклатуру продукции, модернизирует производственные мощности и на правах градообразующего предприятия вкладывает средства в социальные проекты. «Магнитогорский металл» отмечает, что Виктор Рашников не только отличный руководитель, под чьим руководством компания стала флагманом черной металлургии, но и незаурядная личность с сильным характером.

Из уст президента России Владимира Путина многократно звучала позитивная оценка деятельности Виктора Рашникова. «Жители города знают лучше, чем я, как выглядела зима в Магнитогорске - чёрный снег кругом. Но ситуация существенным образом поменялась. Наверное, не все проблемы решены, но выбросы в атмосферу изменились кардинальным образом и в лучшую сторону», - отмечал во время прямого эфира глава государства.

ММК уделяет особое внимание проектам, имеющим природоохранное значение.

В 2018 году был введен целый ряд стратегических объектов экологической направленности. В планах на ближайшее будущее - запуск новой аглофабрики в 2019 году, строительство новой доменной печи и коксовых батарей.

«Всё это позволит, согласно стратегической программе, к 2025 году вписаться абсолютно во все нормативные допуски и добиться соответствия критерию "чистый город"», - уверен Виктор Рашников.

По инициативе и при поддержке Рашникова ПАО «ММК» уже в течение многих лет вкладывает средства в развитие социальной сферы, оказывая поддержку здравоохранению, культуре, образованию, физкультуре и спорту. «Новые социальные объекты мы построили абсолютно по собственной инициативе, - объясняет Виктор Рашников принципы социальной политики предприятия. - Подход простой: наши люди, которые умеют трудиться и выкладываются на все 100 процентов, должны жить полноценной, достойной жизнью. Всё, что мы видим вокруг - хорошего и приемлемого для нас, мы переносим в Магнитогорск».

Виктор Рашников ещё со студенческих лет страстный хоккейный болельщик. Ещё в первой половине 1990-х Виктор Филиппович, будучи заместителем директора ММК, начал помогать заводской хоккейной команде. А в 1995 году он возглавил ХК «Металлург» и занимает пост его президента до сих пор - уже более 20 лет. За эти годы магнитогорский «Металлург» стал самым титулованным клубом в новейшей истории отечественного хоккея.

Для Виктора Рашникова спорт - не просто способ поддерживать хорошую физическую форму и не забава состоятельного человека. Это образ жизни. По мнению Рашникова, спортивный человек совершенно по-другому работает и мыслит. Не случайно руководитель Магнитки сам активно занимается спортом и требует того же от своих подчинённых. Любит Виктор Филиппович и горные лыжи.

Виктор Рашников пять раз избирался депутатом Законодательного собрания Челябинской области. Он - почётный гражданин Магнитогорска, почётный гражданин Челябинской области.