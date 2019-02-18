Проект конгресс-холла в Челябинске прошел госэкспертизу

Проект общественно-делового центра, который строится в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, получил положительное заключение государственной экспертизы.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в дирекции по подготовке к саммитам.

В проект были внесены незначительные изменения, которые затрагивают только внутреннюю часть здания. Уже в ближайшее время начнутся основные строительные работы на объекте.

Строительство объекта ведет хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», созданное в октябре 2017 года. Учредители партнерства - Челябинская область (300 миллионов рублей), ЮУ КЖСИ (1 миллион рублей) и Виталий Передерий (10 тысяч рублей). В апреле 2018 года регион инвестировал в партнерство еще 3 миллиарда 293,87 миллиона рублей. Общая площадь центра составит 110 тысяч квадратных метров.

Стоимость проекта – порядка 9 миллиардов рублей. Финансирование будет идти не только за счет средств областного бюджета, но и за счет инвестора.

Здание конгресс-холла будет с двумя башнями, которые будут расположены на двух берегах реки Миасс и соединены мостом-переходом. На левом берегу реки разместится «башня ШОС», на правом – «башня БРИКС». Высота одной пики 85 метров, другой - 170 метров. Минимумы опущены на землю, обеспечивая пешеходный транзит через реку по поверхности гипара.

Общественно-деловой центр планируется использовать во время саммитов для проведения неофициальных, культурных мероприятий.

В здании разместятся культурно-зрелищный центр на 2500 мест, выставочный комплекс, ресторан и конференц-зал, гостиница на 300 номеров и торговый центр, офисно-деловой центр класс В+, апартаменты, фитнесс-зона, аквапарк, многоуровневая парковка почти на 1,5 тысячи машиномест и другие помещения.