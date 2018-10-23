Прокуратура не будет обжаловать приговор суда по условно-досрочному освобождению Юрия Серебренникова

Городская прокуратура Челябинска, и в том числе городской прокурор по надзору за осужденными в местах лишения свободы, не будет обжаловать приговор районного суда по условно-досрочному освобождению бывшего министра спорта Челябинской области Юрия Серебренникова. Ранее прошла информация, что на заседании по УДО прокурор был против досрочного освобождения экс-министра из колонии.

По всем показателям, Юрий Серебренников уже заслужил условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы – подошли законные сроки, бывший чиновник имеет несколько поощрений от администрации колонии за активную общественную работу и примерное поведение. Однако, на заседании суда Металлургического района, прокурор выступил против освобождения чиновника-коррупционера.

Получалось, если бы возражений от прокурора бы не поступило, то приговор мог вступить в законную силу 26 октября – через десять дней после оглашения решения судьи по УДО. Если бы поступила жалоба в канцелярию Металлургического районного суда, судьба Юрия Серебренникова решилась бы не скоро.

Как сообщили в администрации челябинской колонии СТБ-3, если в течение десяти дней жалоба не поступит в суд, экс-министр спорта Юрий Серебренников ближайшее время выйдет на свободу. До принятия такого решения осталось несколько дней.