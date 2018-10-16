Металлургический суд Челябинска удовлетворил ходатайство колонии об УДО Юрию Серебренникову

Во вторник, 16 октября, в Металлургическом районном суде Челябинска состоялось заседание, на котором решала судьба бывшего министра спорта Челябинской области Юрия Серебренникова. Бывший министр спорта отсидел положенный срок и готовится выйти на свободу по условно-досрочному освобождению.

В августе месяце администрация исправительного учреждения СТБ-3 ходатайствовала об условно-досрочном освобождении перед судом Металлургического района. Заседание по УДО было назначено на вторник, 16 октября. Если районный судья Виталий Сиротин удовлетворит ходатайство колонии, то через десять дней, когда приговор вступит в законную силу, Юрий Серебренников может покинуть исправительное учреждение.

Несколько минут назад консультант Металлургического районного суда сообщила о том, что судья Виталий Сиротин удовлетворил ходатайство исправительного учреждения об условно-досрочном освобождении экс-чиновника, хотя представитель прокуратуры возражал против освобождения Юрия Серебренникова.

Бывший министр спорта Челябинской области Юрий Серебренников отправился в места лишения свободы сроком на пять лет по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, экс-министр получал взятки от директоров спортивных клубов за включение в перечень команд, имеющих право на поддержку и финансирование из областного бюджета. По словам следователя, общая сумма взяток составила более 35 миллионов рублей.