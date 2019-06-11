С днем России, уважаемые южноуральцы!
Завтра, 12-го июня, Челябинская область вместе со всей страной отмечает важный праздник - День России. С предстоящим событием южноуральцев поздравили глава региона Алексей Текслер, председатель областного Законодательного собрания Владимир Мякуш, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор АО «ГРЦ Макеева» Владимир Дегтярь.
«Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Днем России!В этот день была принята декларация о независимости нашей страны, с которой начался отсчет новой российской истории. Для всех нас этот праздник является символом гордости за свою Родину, которая стараниями и трудами многих поколений была и остается великой державой. Южноуральцы вносят свой посильный вклад в ее развитие, хранят добрые трудовые традиции, преумножают экономический потенциал и создают достойные условия для жизни. В этой общей работе - гарантия нашей свободы, независимости, гражданского мира, согласия и благополучия. Желаю вам, уважаемые земляки, здоровья, мира, счастья и успехов во всех начинаниях во славу России!» - сказал Алексей Текслер.
«Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с общегосударственным праздником - Днем России! Почти тридцать лет назад этот день открыл новую страницу истории нашей страны: начался отсчет российской независимости, демократии и открытости общества. В осуществление этих позитивных перемен каждый из нас вложил свои силы, опыт, энергию. День России - праздник гражданского мира и доброго согласия. Эта дата - еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что мы сделали и что нам еще предстоит сделать для его укрепления и развития. Забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддержка слабых, уважение к взглядам живущих рядом людей - вот вклад каждого из нас в достижение спокойствия и справедливости. В этот знаменательный день желаю всем мира, добра, счастья, здоровья и благополучия!» - присоединился к поздравлениям Владимир Мякуш.
«Уважаемые магнитогорцы и жители Челябинской области! От всей души поздравляю вас с Днем России!Этот день символизирует национальное единение и напоминает об огромной ответственности каждого за судьбу Отечества. В этом году мы празднуем День России в канун девяностолетия Магнитогорска. И это символично - ведь мощь страны укрепляется силами её регионов, городов и сел, и Магнитка стоит в авангарде этих сил. Мы по праву гордимся вкладом нашего родного города в процветание государства, его опорной ролью в важнейшие для страны судьбоносные времена. Национальному характеру россиян присущи созидательность, энергия и оптимизм, и магнитогорцы всегда являлись примером трудолюбия и патриотизма. Уверен, все вместе мы сумеем на многие годы вперёд приумножить индустриальный потенциал Магнитки во благо нашей Отчизны. Пусть сила духа предшествующих поколений и любовь к нашей малой и большой Родине помогают вам в достижении поставленных целей! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!» - отметил Виктор Рашников.
«Уважаемые южноуральцы!Примите самые сердечные поздравления с главным государственным праздником - Днем России!12 июня - особая дата в истории нашей страны, которая объединяет всех граждан в стремлении быть сильными, независимыми, благополучными. Процветающая, крепко стоящая на ногах Россия - это наше общее настоящее и будущее. День России неразрывно связан с ценностями свободы и демократии, с приоритетом прав человека и гражданина. А еще - с общими устремлениями к модернизации экономической, социальной, культурной жизни общества, а значит, к достижению таких результатов, которые обеспечат достойную жизнь людей и передовое развитие России на десятилетия вперед. Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом достойного будущего наших детей и внуков, придаст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим целям и задачам. Желаю всем доброго здоровья, мира и благополучия.С праздником! С Днем России!» - поздравил южноуральцев Владимир Дегтярь.