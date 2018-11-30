Шесть пунктов вакцинации от гриппа откроются в Челябинске в ближайшие выходные

В ближайшие выходные, первого и второго декабря, в столице Южного Урала откроется сразу шесть пунктов вакцинации от гриппа. Поставить прививку смогут все совершеннолетние жители, посетив крупные торгово-развлекательные комплексы южноуральского мегаполиса.

Профилактическая акция «Грипп – знай врага в лицо» разработана специально для работающего населения, у которого не хватает времени на визит в медицинскую организацию. Квалифицированные специалисты областных и городских медицинских организаций бесплатно поставят прививку от гриппа с соблюдением всех санитарных норм. Перед проведением иммунизации для горожан будет проведена консультация. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или военный билет), и желательно полис обязательного медицинского страхования.

«Мы прекрасно понимаем, что не у каждого жителя нашего города есть возможность отлучиться с работы для прохождения вакцинации, - отметила главный специалист по профилактической медицине минздрава Челябинской области Ольга Агеева. - Поэтому выбрана специальная форма работы в виде мобильных пунктов, позволяющих защитить себя от тяжелых последствий гриппа, не отвлекаясь от повседневных дел».

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в минувшие выходные, 24 и 25 ноября, привились от гриппа более шести тысяч человек. С целью профилактики гриппа в Челябинской области в настоящий момент вакцинировано свыше 1 миллиона жителей. Пункты иммунизации будут работать в Челябинске также на следующие выходные, 7 и 8 декабря.

Специалисты напоминают, что для выработки иммунитета организму необходимо не меньше месяца после введения вакцины, поэтому наиболее эффективна вакцинация до начала подъема заболеваемости гриппом. Постоянными противопоказаниями являются аллергия на вакцину или её компоненты, а также сильная реакция или осложнение на предыдущее введение вакцины против гриппа.

График работы пунктов

1 декабря 9.00 – 16.00 Леруа Мерлен

1 декабря 10.00 – 14.00 ТРК «Горки»

1 декабря

10.00 – 17.00 ТК «Кольцо»

1-2 декабря 10.00 – 16.00 ТРК «Родник»

1-2 декабря 10.00 – 16.00 ТРЦ «Фокус»

1-2 декабря 12.00 – 18.00 ТРЦ «Фиеста»

7 декабря 11.00 – 14.00 ДЦ «Импульс»

8 декабря 10.00 – 16.00 Торговый центр

8 декабря 10.00 – 16.00 ТРК «Горки»