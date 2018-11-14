Школа в Магнитогорске закрыта на карантин по пневмонии

Основное здание средней общеобразовательной школы №40 Магнитогорска (Челябинская область) закрыто на карантин по пневмонии. При этом отделение учебного учреждения работает в прежнем режиме.

Как сообщила начальник отдела организации общего образования администрации города Светлана Корнещук, на сегодняшний день в данной школе зарегистрировано 13 заболевших пневмонией. «При этом 24 класса отказались от классно-кабинетной системы обучения», - уточнила Светлана Корнещук. Для учеников этих классов выделен отдельный санузел, установлен свой режим питания. Их регулярно осматривает медицинский работник.

Заместитель главврача Роспотребнадзора по Магнитогорску Наталья Давыдова отметила, в 18 детсадах и 11 школах города зафиксировано от одного и более случаев заболевания. Жителям рекомендуют при первых признаках недомогания сразу обращаться к медицинским работникам, а не отводить начинающих болеть детей в детсады и школы.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, сезонный рост заболеваемости внебольничными пневмониями регистрируется с сентября. В октябре уровень заболеваемости превысил аналогичный показатель прошлого года на 31% и среднемноголетнего уровня на 27%.

Меры профилактики пневмонии сходны с таковыми при всех респираторных инфекциях: избегать контакта с больными людьми с признаками респираторной инфекции, соблюдать

меры личной профилактики, регулярно проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами и проветривание.

Пневмонии, обусловленные пневмококковой, гемофильной инфекцией и вирусами гриппа можно предупредить путем вакцинации.