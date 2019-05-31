Школьники Челябинской области сдали самый массовый ЕГЭ

В Челябинской области завершился самый массовый из экзаменов по выбору в рамках государственной итоговой аттестации в 9-х классах – обществознание. Нарушений зафиксировано не было.

Более 18,5 тысяч школьников 30 мая сдавали основной государственный экзамен по обществознанию. На экзаменационную работу им было предоставлено ровно три часа, в рамках которых они должны были письменно выполнить 25 заданий с кратким ответом и шесть заданий – с развёрнутым. В форме государственного выпускного экзамена обществознание сдавали 98 обучающихся. Напомним, что для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для получения аттестата количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов (русский язык и математика).

Сегодня,31 мая, выпускники 11 классов сдают экзамены по химии и истории. На каждый из экзаменов зарегистрировались по две тысячи человек.

Продолжительность единого государственного экзамена по истории составит три часа 55 минут, по химии – три часа 30 минут.

«Одно из самых значимых изменений в Порядке проведения государственной итоговой аттестации в 11-х классах коснулось правил пересдачи экзаменов в случае нарушения установленного Порядка. Участники, воспользовавшиеся на экзаменах шпаргалками, справочными материалами, телефонами, камерами и другими средствами связи, смогут пересдать экзамены уже только в 2020 году. Поэтому я призываю всех выпускников, имеющих хорошую привычку писать шпаргалки, обязательно оставить их дома, а телефоны передать сопровождающему в пункте проведения экзамена», – предостерегла выпускников начальник Управления начального, основного, среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», что 29 мая в ходе работы ситуационного центра Челябинской области общественными наблюдателями было выявлено три нарушения порядка проведения экзаменов со стороны участников ЕГЭ по математике. Все трое выпускников, решившие воспользоваться шпаргалками и телефонами, были удалены с экзамена.