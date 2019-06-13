Присылайте свои новости

Южный Урал - это не только всероссийская кузница металла, но и кузница талантливой и успешной молодежи. Агентство «Урал-пресс-информ» уже рассказывало о Максиме Худорожкове, который собрал машинку, управляемую силой мысли. Сегодня мы хотим рассказать о Кирилле Петрякове и его нескольких бизнесах в 19 лет.

Еще год назад Кирилл сидел за партой. Сегодня он создатель химчистки для обуви, приносящей ему 150 тысяч рублей в месяц. А начиналось все с бренда уличной одежды, которую Кирилл шил вместе с друзьями – дизайнером одежды и графическим художником. Тогда ему было 16 лет. Их бренд участвовал в показах в Челябинске (среди них Long Fashion Weekend), но больших денег на нем заработать не удалось. Кирилл вспоминает о этом времени:

«Это был наш первый опыт. Изначально мы хотели организовывать опен эйр (вечеринки на открытом воздухе) для молодежи. Как-то меня пригласили на такую, я познакомился с организаторами, и мы решили повторить подобное. Но впоследствии возникли проблемы с площадкой. Мы отказались от этой идеи и стали делать свой бренд одежды».

Мы спросили у Кирилла, было ли ему страшно начинать это новое дело.

«Мне очень нравится рисковать. Я люблю жить в режиме, когда ходишь по лезвию ножа – или все будет очень хорошо, или я прогорю. В таком случае нельзя расслабиться».

Тогда же Кирилл узнал, что такое работа с инвесторами. Найти инвестора для первого дела помогла активность в общественной деятельности. Кирилл состоит в молодежной палате города.

Подступиться к второму делу тоже помогли инвестиции. Юный бизнесмен нашел несколько инвесторов, которые вложили в его дело 2 миллиона рублей. Неплохое начало для 17-летнего паренька. Кирилл объясняет, откуда у взрослых состоявшихся предпринимателей взялось доверие к нему и его делу:

«Я подготовил грамотный, хорошо расписанный проект. Четко указал, какую проблему моего потенциального клиента он решает. Это главное для будущего дела – видеть и решать проблему клиента. Мой стартап решает проблему «внутренней уверенности». Для совещания, важной встречи или чего-то подобного требуется безупречно выглядящая одежда и обувь. Химчистка как раз помогает клиенту в этом».

Мастера, работающие в химчистке, берут обувь практически в любом состоянии, колдуют над ней и на выходе она выглядит почти как новая.

Для того, чтобы открыть свое дело по химчистке обуви, Кириллу нужно было изнутри узнать все бизнес-процессы. Для этого он поехал в Тольятти, где работал в химчистке.

Первая химчистка открылась в апреле. Сейчас Кирилл открывает вторую в другом месте.

За время написания материала Кирилл привлек еще 3,5 миллиона рублей инвестиций. Теперь помимо химчистки он собирается создать бренд сумок, открыть с партнёром СММ-агентство и разработать новую марку цифровых аксессуаров.

Молодой человек привык надеяться только на себя с раннего детства. Его отца убили, когда мальчику было 8 лет. С тех пор Кирилл начал сильно заикаться. Но это не остановило предпринимателя. Он решил вылечить недуг и сейчас никто бы не смог догадаться, что еще год назад произнесение одного предложения занимало по минуте.

Молодой предприниматель на своем примере доказывает, что никакие жизненные преграды и трагедии не могут стать причиной опустить руки и отказаться от мечты.