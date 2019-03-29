Текслер намерен встретиться с коркинцами и поинтересовался у Лощининой о выполнении его поручений

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер проконтролировал как глава Коркинского района Наталья Лощинина выполнила его поручение.

Напомним, Коркинский район стал первой точкой в череде ознакомительных поездок врио губернатора по региону.

Текслер побывал на розинской свалке, которая три месяца отравляла жизнь жителей поселка, 22 марта. Работы по тушению возгораний на полигоне начались 21 марта, были выделены 300 тысяч рублей. На момент визита врио губернатора на свалке работал лишь один бульдозер.

Текслер потребовал в первую очередь ликвидировать возгорания, а затем готовить документы по рекультивации. Сегодня врио губернатора позвонил главе района, чтобы узнать об исполнении поручения.

«Я давал поручения по тушению пожаров на свалке в поселке Роза, договаривались, что увеличите количество техники и быстрее решите проблемы с пожарами, - напомнил Алексей Текслер и поинтересовался. - Что у вас сейчас происходит?».

Наталья Лощинина заверила, что возгорания на полигоне для ТКО в поселке Роза полностью ликвидированы. На выполнение поручения ушло пять дней. Для тушения возгорания были закуплены пожарные рукава, задействована дополнительная техника (бульдозеры и пожарные расчеты) и привлечены 15 человек. Непосредственно тушение пожаров заняло двое суток. К 27 марта возгорание было полностью ликвидировано.

Алексей Текслер также спросил у Натальи Лощининой о выполнении еще одного его поручения - сформированы ли предложения от районных властей по ликвидации свалки. Глава Коркинского района заверила, на имя главы региона уже отправлены соответствующие документы.

«Предоставьте также предложения по встрече с жителями района», – запросил Алексей Текслер.