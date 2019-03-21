Проблему розинской свалки будут решать на федеральном уровне

Невероятно, но факт: проблему свалки в поселке Роза Коркинского муниципального района (Челябинская область), которая горит почти три месяца и которую до сих пор никто не тушил, будут решать на федеральном уровне.

В настоящее время районная администрация производит расчет проектно-сметной документации для подачи заявления на получение субсидии по созданию проекта рекультивации свалки. Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минэкологии Челябинской области, планируется подача заявки на получение средств для рекультивации проблемного объекта федеральным властям.

Сегодня, 21 марта, начались работы по тушению возгораний на официально закрытой 1 января 2019 года свалке, которая отравляет жизнь местным жителям - в прямом смысле - почти три месяца.

Фото: Геннадий Федосеенков

Агентство «Урал-пресс-информ» пристально следит за ситуацией в многострадальном поселке, где люди последнее время живут, как в аду, - среди клубов зловонного дыма, задыхаясь от запаха горящей пластмассы. Представители инициативной группы розинцев стучались в самые разные двери, но долго не получали конкретного ответа на вопрос, когда же придет помощь. Жители поселка уже почти отчаялись, и вот - радостное событие: на свалку приехала спецтехника, работы начались - бульдозер приступил к разравниванию дымящихся куч, которые затем будут присыпаны негорючим материалом. Об этом рассказал руководитель инициативной группы розинцев Геннадий Федосеенков, пообщавшийся на месте событий с первым заместителем главы Коркинского муниципального района Александром Гусейновым.

Пока свалка горела и дымила, жители Розы и помогающие им активисты общественной организации «АнтиСмог» обращались за помощью во многие ответственные инстанции, в том числе в министерство экологии региона, сегодня, 21 марта, сообщившее, что ситуация в поселке Роза находится под контролем.

«Министерство экологии совместно с администрацией Коркинского района держат на контроле ситуацию с возгораниями на данном объекте. Главой района выделены средства на тушение возгораний на несанкционированной свалке, а также обеспечена охрана объекта. Сегодня техника приступила к тушению возгораний. Планируется, что мусорные пласты будут проливаться водой, а после засыпаться специализированным грунтом для ликвидации очагов возгорания», - рассказал начальник управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», во вторник, 19 марта, Совет депутатов Розинского городского поселения, экстренно собрав заседание, внес изменения в свое ранее утвержденное решение о бюджете Розы, увеличив его доходную часть на триста тысяч рублей, которые выделила администрация Коркинского района. Освоить эти деньги можно не раньше, чем через полтора месяца – после завершения всех установленных законом процедур, самой продолжительной из которых является проведение конкурса по выбору исполнителя.

Начало работ по тушению свалки в поселке Роза действительно большое дело – от происходящего на ней страдали не только розинцы: ветра разносили дурно пахнущие и чрезвычайно опасные для здоровья «приветы» от горящей свалки во все стороны света, в каждой из которых есть населенный пункт и, значит, живут люди.