Текслер: Я уверен в успешном проведении саммитов в Челябинске

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретился с советником президента РФ, ответственным секретарем оргкомитета по проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году Антоном Кобяковым.

Встреча состоялась в Москве, отмечают в пресс-службе Росконгресса.

Как отметил Антон Кобяков, на встрече обсуждались ход подготовки города к мероприятиям по основным направлениям: строительство запланированных объектов, развитие транспортной инфраструктуры и модернизация центральной части Челябинска. «Все работы ведутся в соответствии с графиком», - констатировал глава оргкомитета. Антон Кобяков выразил уверенность, что Челябинская область под руководством Текслера сможет наилучшим образом подготовиться к проведению саммитов.

Алексей Текслер в ответном слове поблагодарил президента за оказанное доверие возглавить регион в такой ответственный период. Напомним, президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года подписал указ о проведении Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречу лидеров БРИКС в Челябинске в 2020 году. В течение года подготовкой занималась команда губернатора Бориса Дубровского. Алексей Текслер назначен врио губернатора 19 марта 2019 года.

«Я осознаю всю ответственность, возложенную на нас, и уверен в успешном проведении мероприятий», - подчеркнул Алексей Текслер. При этом врио губернатора отметил, что в регионе есть проблемы, которые предстоит решить до начала саммитов.

Ранее Алексей Текслер для полного и быстрого погружения в ситуацию просил жителей Челябинска и области обозначить ключевые проблемы региона. Больше всего жалоб поступило на состояние центра города. Глава региона отметил, что работы по модернизации центра запланированы, в том числе, и в рамках подготовки к проведению саммитов.

«Благодаря поддержке федерального центра мы сможем реализовать наши проекты в кратчайшие сроки», — подчеркнул Алексей Текслер.

В регионе в рамках подготовки к проведению саммитов строится новый современный аэропорт (реконструкция аэродрома ведется за счет федеральных средств). Строится конгресс-холл «Таганай» на улице Труда, гостиница на Васенко, общественно-деловой центр с двумя башнями «ШОС» и «БРИКС», три поселка для приема руководителей делегаций и появится современная транспортная развязка. Будет реконструировано здание цирка (на эти цели выделено из федерального бюджета 600 миллионов рублей).

Планируется обновить фасады на гостевых маршрутах и существенно обновить центр города (концепция). Всего к саммитам запланировано подготовить 19 объектов.

Всю необходимую инфраструктуру для проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске планируется подготовить к ноябрю 2019 года.

Кроме того, Челябинск получит средства из федерального бюджета на ликвидацию свалки (она расположена близко к центру города и была закрыта в сентябре 2018 года). Работы по подготовке ее рекультивации начнутся в ближайшее время. Это позволит частично улучшить экологическую ситуацию в областном центре.