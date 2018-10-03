В Челябинском областном суде назначен исполняющий обязанности председателя. На смену Сергею Минину пришел его заместитель Вячеслав Малашковец - с приставкой "и.о".

Заместителем председателя облсуда Вячеслав Владимирович работает с 2015 года, курируя рассмотрение уголовных дел. Возглавляет комиссию по приему квалификационного экзамена на должность судьи в Челябинской области, рассматривает дела в составе президиума областного суда.

Вячеслав Малашковец - судья первого квалификационного класса. Его судейский стаж составляет 20 лет.

Полномочия председателя Челябинского областного суда возложены на него приказом председателя Верховного Суда РФ от 28-го сентября.

Предшественник Малашковца Сергей Минин освобожден от исполнения обязанностей председателя облсуда по указу президента РФ от 23-го сентября. Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Сергей Дмитриевич пошел на повышение – он возглавил Седьмой кассационный суд.

Судейский стаж Сергея Минина превышает 22 года. Он является заслуженным юристом РФ, судьей первого квалификационного класса. Награжден медалями Анатолия Кони, «За усердие» I и II степеней, «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени, сообщает пресс-службе облсуда.

К судейской работе приступил в Верх-Исетском районном суде Свердловска в 1980 году. С 1982 по 1989 год являлся судьей Свердловского областного суда. В течение десяти лет работал заведующим юридической консультацией. С 2000 года вернулся на государственную службу, на протяжении пяти лет работал в должностях начальника управления юстиции Свердловской области, начальника управления юстиции Уральского федерального округа.

В 2005 году Сергей Минин был назначен первым заместителем председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа, в 2011 году – заместителем председателя в этом суде (в связи с назначением на новый шестилетний срок полномочий и упразднением должности первого заместителя в системе арбитражных судов). В 2014 году стал председателем Челябинского областного суда, рассматривал дела в составе его президиума.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», первого октября был объявлен конкурс на должность председателя Челябинского областного суда. Документы принимаются до 29 октября