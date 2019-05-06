У православных во вторник Радоница – день поминовения усопших

Во вторник второй недели после Пасхи православная Церковь отмечает Радоницу – день особого поминовения усопших. В этом году этот день выпал на 7 мая.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (четвертый век), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности. Основанием для этого поминовения служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым воскресением, а с другой - разрешение Церковного Устава творить обычное поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника.

Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем, особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную.

Самое главное, что можно сделать для усопших – это помолиться за них. Прежде чем посетить кладбище, следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именами усопших родственников для поминовения в алтаре (лучше всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами). После Литургии нужно отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится Тела и Крови Христовой.

Придя на кладбище, надо зажечь свечку. Помолиться или просто помолчать, вспомнить покойного. Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку на могильный холм - этим оскорбляется память мертвого.

Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего» является пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных семьях.

Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному. По традиции, в Родительский день будет увеличено количество маршрутов общественного транспорта.