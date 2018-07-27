У природоохранной прокуратуры возникли претензии к южноуральским лесничествам

Челябинская природоохранная прокуратура выявила недостатки в деятельности лесничеств по охране лесов от пожаров. Ситуация с пожарами в регионе продолжает оставаться неблагоприятной.

С начала пожароопасного сезона 2018 года на территории региона сложилась неблагоприятная ситуация с лесными пожарами. Общая площадь пожаров в 2018 году в восемь раз превысила показатели прошлого года.

Наиболее масштабные пожары ликвидированы на территориях Пластовского, Октябрьского, Чебаркульского, Кыштымского, Аргаяшского и Каслинского лесничеств. При этом наибольшее количество крупных лесных пожаров ликвидировано в Шершневском, Кыштымском, Чебаркульском, Октябрьском, Увельском, Аргаяшском лесничествах.

«Результаты анализа административной практики лесничеств свидетельствуют о недостаточности и неэффективности мер, принимаемых в целях выявления и пресечения нарушений в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах. Лесничествами до настоящего времени в полной мере не реализованы делегированные законом полномочия по принятию мер в отношении правонарушителей», - сообщили в прокуратуре региона.

Ситуация по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах не соответствует пожароопасной обстановке в регионе.

15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, один человек переведен на нижестоящую должность.