Украина помогает восстанавливать памятник Ленину в Челябинске

В Челябинске на площади Революции идут к завершению работы по реконструкции памятника вождю мирового пролетариата. В связи с экспертизами, восстановительные работы продлили на месяц, но все же, кое-кто из челябинских коммунистов пришел к Ильичу и оставил алые гвоздики на строительном заборе. И что еще интересно: в работах по реконструкции памятника есть украинский след, но об этом - чуть дальше.

Случилось так, что работы по реставрации начались так громко, что звук отбойных молотков услышали неравнодушные горожане и краеведы. Они сразу написали жалобы куда следует. В первой декаде августа состоялось экстренное совещание по восстановительным работам. На него собрались местные активисты, краеведы, городские чиновники и специалисты фирмы-проектировщика работ.

После долгих обсуждений работы по реконструкции памятника Ленину решили приостановить, а обещания о сдаче реконструированного вождя к 30 октября этого года благополучно забыли. Так что не дали южноуральским коммунистам выйти с красными флагами, транспарантами и цветами на площадь Революции и почтить памятью Владимира Ленина.

Однако работы продолжаются, несмотря на погоду. Уже идет завершение облицовки постамента под вождем мирового пролетариата. По словам рабочих, на завершение облицовочных работ им необходимо еще три дня. Затем будут проведены другие мелкие работы по зачистке швов и шлифовке. И уберут от памятника строительный забор.

Как стало известно информационному агентству «Урал-пресс-информ», облицовывали постамент Ленину из того же гранита, что на монументе был ранее, – из Емельяновского месторождения Житомирской области Украины. Долго подрядчики подбирали цвет гранита, но в итоге остановились на таком же.

Вот и получается, что в настоящий момент, если смотреть издалека, кажется, что гранит установили старый. А оказалось, гранит той же масти, что был и ранее. Вот так порадовали строители челябинцев, не испортив старый облик памятника вождю.

«Осталось выполнить небольшие работы и памятник будет готов, - рассказала директор центра историко-культурного наследия Юлия Краснова. – Гранит с Емельяновского месторождения отвечает всем нашим требованиям. Новый гранит долговечен, прочный, экологичный и устойчивый к атмосферным явлениям. Как удалось подрядчикам заполучить гранит из Украины, нам неизвестно. Возможно, это сработали старые связи».

Вот и получается, что в одной стране памятники Ленину разрушают, а в другой их восстанавливают при помощи той страны, в которой их крушат. Парадокс? Интересно, знает об этом Петр Порошенко?