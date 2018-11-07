Челябинские коммунисты поздравили горожан со 101-й годовщиной Октябрьской Революции

В Челябинске, седьмого ноября, состоялся митинг, посвященный 101-й годовщине Великой Октябрьской революции. Мероприятие под руководством секретаря обкома партии Игоря Егорова в этот день прошло в необычном для такого праздника месте. На Кировке у почтамта. Площадь Революции на этот раз оказалась недоступной для праздника – там идет ремонт.

На праздник собрались коммунисты со всех районов города, которых приветствовали в рупор организаторы шествия. Несмотря на хороший осенний день, народу пришло не очень много – примерно 200 челябинцев. Однако возраст у митингующих был на удивление разным – от восьми лет и до 80-ти. Юные челябинцы, пенсионеры, студенты и школьники со знаменами напомнили годы, когда еще не исчез Советский Союз.

Коммунисты с флагами и транспарантами прошли по пешеходной улице города и остановились возле сцены у почтамта. Слово для приветствия дали первому секретарю обкома партии Игорю Егорову и депутату городской думы от КПРФ Константину Нациевскому.

«Товарищи! Мы сегодня на грани, как 101 год назад. Нас душат налогами, повышают тарифы на ЖКХ, повышают пенсионный возраст, - сказал Игорь Егоров. – Мы должны объединиться и сказать «Нет» правительству Дмитрия Медведева. Если мы будем вместе, мы будем намного сильнее. Протестные акции должны пройти по всей стране».

Демонстрацию и митинг охраняли сотрудники полиции. Однако никаких нарушений со стороны участников мероприятия не случилось. Через час народ под звуки революционных песен из громкоговорителя медленно стал расходиться по домам.