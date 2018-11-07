Челябинские коммунисты не пришли к памятнику вождю мирового пролетариата, но митинг состоится

Впервые за много лет челябинские коммунисты не пришли к памятнику вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. В июле монумент приняла на реставрацию пермская строительная компания – на работы по «оживлению» вождя революции мэрия Челябинска выделила 15 миллионов рублей.

Работы по реставрации начались так громко, что звук отбойных молотков услышали неравнодушные горожане. Сразу написали жалобы куда следует. В первой декаде августа прошло экстренное совещание по восстановительным работам. Собрались местные активисты, краеведы, городские чиновники и специалисты фирмы-проектировщика работ.

Работы по реконструкции памятника Ленину приостановили, а обещания о сдаче реконструированного вождя к 30 октября этого года благополучно забыли. Так что не дали южноуральским коммунистам выйти с красными флагами, транспарантами и цветами на площадь Революции и почтить память Владимира Ленина.

Однако митинг, посвященный 101-й годовщине Великой Октябрьской революции, несмотря на все перипетии, состоится на пешеходной Кировке у здания Государственного театра оперы и балета имени М. Глинки в 16.00. Протестное мероприятие будет посвящено социально-экономической политике действующей власти. Такие акции седьмого ноября пройдут по все России.

«Сегодня Государственная Дума штампует антинародные законы один за другим. Правительство вводит всё новые и новые поборы с населения, а местная власть ведёт себя всё более безответственно, - прокомментировали праздничную акцию в региональном отделении КПРФ. - Сегодня протест за свои права, за благосостояние страны, за достойное будущее должен нарастать с каждым днём! Мы хотим вернуть социальные завоевания Великого Октября».

Праздничный митинг организовало Челябинское областное отделение КПРФ. На митинге коммунисты будут требовать отмены повышения пенсионной возраста, повышения налогов, роста цен на услуги ЖКХ и бензин. Коммунисты будут требовать достойной жизни для простых россиян, а не только для олигархов. Ожидается более тысячи человек.

«В этом году мы проводим праздничный митинг в другом месте, так как исполнители работ по реконструкции памятника на сегодняшний момент не выполнили своих обязательств, - прокомментировал ситуацию руководитель фракции КПРФ в городской думе Константин Нациевский. – Работы по восстановлению прекратили на месяц, теперь график реконструкции сбился. Обещают в этом году выполнить все, что было намечено».