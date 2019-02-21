В Бишкиле прошли международные сборы молодежных военно-патриотических организаций

В Челябинской области сегодня, 21 февраля, завершились зимние международные сборы молодежных военно-патриотических организаций «Южный Урал-2019», в которых приняли участие 120 ребят и девчат.

Наш регион представляли челябинский «Воин» и «Ратибор» из Чебаркульского района, из Казахстана приехали воспитанники военно-спортивного клуба «Альбатрос», из города Шадринска Курганской области - юные представители ВСК «Застава».

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» командир военно-патриотического молодежного объединения «Воин» Алексей Вепринцев, сборы проходили на базе Бишкильской школы имени Героя России адмирала Германа Угрюмова в Чебаркульском районе с 18-го по 21-е февраля.

«Все задачи сборов решены. Ребята были дисциплинированы, собраны и настроены на выполнение поставленных учебных задач по тактике, огневой и строевой подготовке, - отметил Алексей Вепринцев. - В проведении занятий помогли военнослужащие 90-й танковой дивизии».

Эмоции у участников сборов - самые положительные, тем более что ребята встретили старых и обрели новых друзей. И, что очень важно, особенно при физических нагрузках, да еще и на свежем воздухе, - кормили на сборах вкусно.

В первый день, сообщает группа ВПМО «Воин» ВКонтакте, курсанты

изучили основы строевой подготовки, строевые приемы с оружием, основные положения для стрельбы.

Программа второго дня оказалась еще более насыщенной, она включила в себя штурм автобуса, посадку-высадку на автомобиль «Урал», инженерную подготовку и химическую защиту, медицинскую подготовку, радиосвязь, тактику малых групп, туристическую подготовку, эшелонирование и выкладку военного снаряжения.

Наставники юных бойцов констатировали: все поставленные учебные цели были достигнуты и закреплены на практике каждым курсантом.

Вчера, 20-го февраля, в третий день сборов, в Бишкиле состоялись торжественное построение и показательные выступления для гостей и родителей курсантов.

На показательных выступлениях ребята продемонстрировали навыки в тактико-специальной подготовке, штурме автобуса, рукопашном бою и в строевой подготовке.

После с наступающим Днем защитника Отечества подрастающее поколение поздравили представители администрации Чебаркульского района, военной контрразведки челябинского гарнизона и другие гости.

Не обошлось и без горячей, сытной каши, приготовленной в походно-полевой кухне. После того, как курсанты пообедали, состоялась встреча с мамой выпускника «Воина» Игоря Банникова, погибшего при исполнении воинского долга в Сирии.

Лучшим курсантам вручили подарочные сертификаты на прыжок с парашютом, стрельбу из огнестрельного оружия, водолазную подготовку.

Вечером среды, перед ужином, в Бишкиле прошли занятия по огневой подготовке – курсанты закрепили полученные навыки.

Фото из группы ВПМО «Воин» ВКонтакте