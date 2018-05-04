В Челябинске 8 мая открывает сезон детская железная дорога

В Челябинске в ПКиО имени Гагарина 8 мая состоится торжественное открытие 69-го сезона пассажирских перевозок на Челябинской детской железной дороге.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, в этом году практику на Челябинской детской железной дороге пройдут 728 ребят, из них 368 отправятся сюда впервые.

По традиции юные железнодорожники отдадут рапорт о готовности к прохождению летней практики. Для воспитанников первого года обучения состоится посвящение в юные железнодорожники. Ребята напишут свои желания, связанные с профессиональным ростом и поместят записки в капсулу времени «Поезд будущего». Капсула будет открыта через четыре года, когда юные железнодорожники получат свидетельства выпускников детской железной дороги. По окончанию торжественной части гостей пригласят совершить первую в этом году поездку по малой магистрали.

Прежде чем приступить к пассажирским перевозкам дети с октября прошлого года знакомились с трудом железнодорожников различных специальностей. С начала практики дети попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, монтеров СЦБ.

Открытие детской железной дороги состоится 8 мая в 12 часов на станции имени Павлика Морозова.