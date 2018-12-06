В Челябинске иностранцы приняли присягу и получили паспорта граждан России

Иностранцы, проживающие в Челябинске, получили российское гражданство. Чтобы получить российский паспорт, им нужно было доказать, что они хорошо владеют русским языком и понимают текст присяги.

Торжественная церемония состоялась в Тракторозаводском отделе полиции. Выходцы из Белоруссии, Украины, Узбекистана, Армении и Казахстана торжественно произнесли слова клятвы. Принявшие присягу стали полноправными гражданами России и обязались соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции.

«Теперь вы являетесь гражданами России. Прошу вас соблюдать законы нашей страны», - сказал уже бывшим иностранцам начальник отдела полиции Тракторозаводского района Челябинска Евгений Куча.

«Хотим поблагодарить за срочность, девятого июля мы подали документы и вот сейчас мы с мужем уже с паспортами России. Все шли на помощь, подсказывали», - сказала в ответ новоиспеченная гражданка России Татьяна Квочкина.

Напомним, с первого сентября 2017 года, принятие присяги вступающими в гражданство Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства является обязательной официальной процедурой. При этом решение о приеме в гражданство Российской Федерации вступает в силу только после принесения присяги.

Процедура получения российского гражданства достаточно сложная. Мигрант должен, например, получить разрешение на временное проживание на три года, затем пройти этап получения вида на жительство, и только после этого — претендовать на получение гражданства. Это длительная процедура. Поэтому те, кто дошёл до присяги, осознанно принимают гражданство Российской Федерации. И, конечно, все мигранты должны знать русский язык.

В прошлом году, при проведении торжественной церемонии принятия Присяги, пять иностранных граждан не смогли поклясться в верности Российской Федерации в связи с тем, что не владеют русским языком и не понимают текст присяги. Они предоставили ложные сведения о том, что знают русский язык.

Добавим, на сегодняшний день в Челябинской области порядка 450 иностранных граждан торжественно присягнули на верность Российской Федерации и поклялись соблюдать законы и традиции нашей страны, уважать ее историю и обычаи.

Фото: УМВД России по городу Челябинску