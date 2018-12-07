В Челябинске к особенным детям снова придут «Необыкновенные ёлки»

В Челябинске в предстоящие выходные, восьмого и девятого декабря, в шестой раз пройдет одно из самых масштабных благотворительных событий года – праздник для семей с особенными детьми и молодежи с инвалидностью «Необыкновенные ёлки». Ожидается участие в нем шести тысяч человек.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в общественной организации «Наше место», которая традиционно проводит «Новогодние ёлки», праздничное настроение своим «особым» гостям будут дарить сотни артистов, танцоров, мастеров прикладного творчества, декораторов, студентов.

Домом для «Необыкновенных ёлок» давно стал холл ледовой арены «Трактор», который в этом году превратится в волшебный город с целой улицей маленьких сказочных домиков, где своих юных гостей будут ждать любимые герои. Роли персонажей из сказок исполнят 50 молодых непрофессиональных артистов, среди которых и ребята с ограниченными возможностями здоровья из театральной студии «Наше место».

«Такой масштабный праздник для детей с особенностями здоровья не был бы возможен без огромной армии помощников, - поделилась руководитель инклюзивного клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова. - Помощь в подготовке нам оказали несколько десятков челябинских компаний: одни перечислили деньги, другие оказали поддержку ресурсами. В течение двух дней на пяти Ёлках с нами будет 120 волонтеров. Это студенты челябинских вузов, которые охотно откликнулись на призыв подарить праздник маленьким «особым» гостям».

Как обычно, на Ёлках будут работать интерактивные зоны для детей разных возрастов. В сказочных мастерских дети смогут своими руками украсить пряники, чердачную, деревянные игрушки для зеленых красавиц, смастерить самолеты и новогодние леденцы.

Каждого маленького «особого» гостя «Необыкновенных Ёлок» ждет сладкий подарок с игрушкой. Средства на них перечислили челябинские компании и меценаты. Ребята, находящиеся на особой диете, получат в подарок безглютеновые сладости.

Вход на праздник - по бесплатному пригласительному билету.

Фото предоставлено ЧРОО «Наше место»