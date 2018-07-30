В Челябинске молодым родителям расскажут о грудном вскармливании

В Челябинске с 3 по 5 августа в рамках Всемирной недели поддержки грудного вскармливания пройдет форум, на котором молодые родители смогут получить консультации специалистов и посетить мастер-классы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, в этом году мероприятие пройдет под лозунгом «Грудное вскармливание – основа жизни». Посетители смогут принять участие в 26 мастер-классах, среди которых слингоношение, грудное вскармливание, послеродовое восстановление. Помимо этого, гости смогут получить консультации маммолога, педиатра, ортопеда, психолога, а также посетителям будет представлен эко-маркет.

В рамках форума врач-онкомаммолог расскажет о рисках некормления грудью.

Южноуральцы смогут также узнать об основных правилах успешного грудного вскармливания, о возможных проблемах при грудном вскармливании и как их избежать, об этапах выработки молока и познакомиться с аксессуарами для грудного вскармливания. Гостям форума также расскажут, как сохранить красивую форму груди. Пройдет мастер-класс по правильному прикладыванию к груди.

Врач-ортопед расскажет, какие проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом, могут возникнуть во время беременности и после родов у мамы и малыша.

Участникам семинаров расскажут о механизмах возникновения рака молочной железы и приемах самодиагностики (как обнаружить болезнь на ранних стадиях).

Ознакомиться программой форума и пройти обязательную предварительную регистрацию можно в официальном сообществе мероприятия. Форум пройдет на площадке детского развивающего центра «Марко Поло» (Комсомольский проспект, 99Г). Вход бесплатный.

Помимо форума в медицинских организациях Челябинской области пройдут дни открытых дверей, а в женских консультациях специальные мастер-классы. Также с 25 июля в ТРК «Родник» на 3 этаже работает выставка с фотографиями кормящих матерей.