В Челябинске появились искрящиеся трамваи и троллейбусы

В Челябинске появились особенные трамваи и троллейбусы – по-настоящему праздничные, сверкающие тысячами огоньков. Одним словом, новогодние.

Фото из группы «ЧелябГЭТ» ВКонтакте

«Сегодня мы выпустили на линию два троллейбуса и два трамвая, украшенных новогодними гирляндами, которые будут украшать улицы и радовать пассажиров, поднимать настроение горожанам и гостям Челябинска», - рассказал на аппаратном совещании в понедельник, третьего декабря, руководитель ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

Он также напомнил, что в субботу, первого декабря, на маршрут запустили трамвай шестого маршрута, закрытого в сентябре этого года.

«Выучили новых водителей и возобновили движение исторической «шестерки», - сообщил Павлюченко.

Что касается новогоднего общественного транспорта, то поймать сверкающие трамваи и троллейбусы, чтобы прокатиться по городу среди тысяч ярких лампочек, можно легко и просто – надо лишь знать маршрут и расписание. Информацией «ЧелябГЭТ» любезно поделился в своей официальной группе ВКонтакте.

Новогодние трамваи – это «тройка» и 22-й. «Тройка», украшенная гирляндами, будет ходить в 6.22, 8.36, 17.28, 19.48 (отправляется от «Синегорья»); в 7.26, 16.17, 18.37, 20.53 (с ЧМК).

Праздничный трамвай 22-го маршрута в 6.22, 16.51 и 19.56 стартует от улицы Чичерина. В 7.56, 18.26, 21.24 он идет с Чистопольской.

Новогодние троллейбусы – это 12-й и 26-й маршруты. Троллейбус №12, преобразившийся по случаю приближения главного праздника года, будет ходить по следующему расписанию: 6.31, 8.39, 16.53, 19.11, 21.33 (с Молдавской) и в 7.34, 18.02, 20.28 (АМЗ).

Нарядный троллейбус №26 будет трогаться в путь 6.38, 9.19, 16.21 и 19.13 (с Молдавской) и в 7.57, 17.44, 20.51 (от поселка Первоозёрного).

Как отмечают в ООО «ЧелябГЭТ», сегодня в течение трех часов, с шести до девяти утра, троллейбусы и трамваи с гирляндами курсировали по городу пустыми - в тестовом режиме. Сейчас праздничный транспорт уже вовсю возит пассажиров.

Для того, чтобы украсить одну единицу общественного транспорта, сотрудникам предприятия потребовалось ни много ни мало около шести тысяч лампочек и 600 метров гирлянды.