В Челябинске снегоуборочная техника передвигается с эскортом ГИБДД

В Челябинске снегоуборочная техника передвигается с эскортом. Беспрепятственному проезду спецтранспорта по городским дорогам помогают экипажи ДПС.

Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме по причине погодных условий и снегопадов. В Челябинске созданы условия для оперативного выезда экипажей ДПС на место оформления дорожно-транспортных происшествий. В целях предупреждения заторов, возникающих из-за ДТП и состояния проезжей части, на дороги мегаполиса выведены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы.

«Благодаря предпринимаемым мера удалось минимизировать ситуации со скоплением автомобилей на основных транспортных магистралях областного центра. Реагирование на складывающуюся дорожную обстановку происходит своевременно», - сообщили в городской ГИБДД.

Госавтоинспекция отмечает, что несмотря на ухудшение погодных. Условий в Челябинске ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения остается стабильной. Роста дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.

Стражи порядка призывают всех участников дорожного движения «переобуться» - в обязательном порядке поменять летнюю резину на зимнюю, а также быть внимательными в пути, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации в городе.