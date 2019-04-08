В Челябинске снесут остановки, которые установили к российско-казахстанскому форуму

Остановочные комплексы, установленные на гостевых маршрутах в Челябинске, уберут. На них власти Челябинска потратили порядка 27 миллионов рублей и уже приготовили новый многомиллионный тендер на 300 новых остановочных комплексов.

О замене остановочных комплексов заявил сегодня, восьмое апреля, глава Челябинска Владимир Елистратов.

«Зеленые остановки уберем, на их месте появятся новые. Варварского сноса не будет, к каждой остановке отнесемся по-хозяйски. Разработан новый проект. Ничего ни от кого мы не скрываем. Чтобы не было вопросов, мы доведем его до горожан, учтем все пожелания», - сказал Владимир Елистратов.

Напомним, что зеленые металлические остановки на гостевых маршрутах в Челябинске появились перед форумом межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в областном центре в ноябре 2017 года. Тогда было установлено 98 остановочных комплексов за 27 миллионов рублей. Простояли они чуть более года. Сколько денег власти Челябинска собираются потратить на новые остановочные павильоны, Владимир Елистратов уточнять не стал.