В Челябинске запускают новые авиарейсы

Из Челябинска можно будет напрямую улететь в семь российских городов: Самару, Ижевск, Краснодар, Минводы, Сочи, Симферополь и Екатеринбург. Вылеты начнутся с 30 ноября. Авиарейсы будет выполнять компания «Ижавиа».

Как сообщает пресс-служба АО «Челябинское авиапредприятие», с этого времени южноуральцы могут добираться до любого из вышеперечисленных пунктов, минуя Москву, экономя в пути более часа.

Авиарейсы в Симферополь, Краснодар, Сочи и Минеральные воды будут производиться с промежуточной посадкой в Ижевске и Самаре. При этом пассажиры не будут проходить дополнительный специальный досмотр и проверку в транзитной зоне.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», «Ижавиа» соединяет города по такой схеме впервые в своей истории. Для обеспечения рентабельности в построении маршрутной сети используется узловой принцип, когда рейсы одного направления скоординировано прилетают в один аэропорт: в нем происходит обмен пассажиров и багажа без необходимых дополнительных формальностей.

«При этом ожидание вылета составляет от одного до полутора часов. Транзитные маршруты через Ижевск позволят сформировать устойчивый пассажиропоток и обеспечить развитие как авиакомпании, так и наземной инфраструктуры», - подчеркнул генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников.

Приобрести авиабилеты на регулярные рейсы «Ижавиа» можно на официальном сайте авиакомпании.