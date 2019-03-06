В Челябинской области циркулирует вирус «свиного» гриппа

В Челябинской области ситуация по заболеваемости простудами продолжает оставаться эпидемической, хотя показатели и опустились на пороговый уровень.

По данным лабораторных исследований, несмотря на снижение заболеваемости, на Южном Урале сохраняется циркуляция вирусов гриппа А и В, в том числе пандемического гриппа А (H1N1).

За последнюю неделю в регионе зарегистрировано почти 32 с половиной тысячи случаев ОРВИ и гриппа (это на полпроцента меньше, чем на предыдущей неделе). Если взрослые южноуральцы стали меньше болеть, то школьники, напротив, - больше (рост заболеваемости составил семь с половиной процентов). Увеличилось и число простудившихся малышей трех-шести лет - на 3,6 процента, детей в возрасте до двух лет – на восемь процентов. Эпидемический порог на Южном Урале превышен на 15,9 процента.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, рост заболеваемости произошел в 17-ти муниципальных образованиях, превышение эпидпорогов сохраняется в 25-ти территориях.

В Челябинске зарегистрировано 13 тысяч 785 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже уровня предыдущей недели на четыре процента. Эпидемический порог превышен на 15 процентов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», согласно решению оперативного штаба по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, с 30-го января 2019 года в регионе реализуется комплексный план мероприятий по борьбе с ОРВИ и гриппом. Документ подписан заместителем губернатора Челябинской области Евгением Рединым.

Сегодня учебный процесс полностью приостановлен в семи общеобразовательных организациях, частично - в 95-ти классах 55-ти учебных учреждений.

Сегодня, шестого марта, в столице Южного Урала пройдет заседание областного штаба с участием управления здравоохранения Челябинска, участники которого решат: продлевать ли в регионе карантинные мероприятия или отменять.