В Озерске и поселке Бажово введен карантин по бешенству

Еще в двух муниципальных образованиях Челябинской области –Озерске и поселке Бажово (Копейский городской округ) – введен карантин по бешенству.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства области Евгений Редин. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

«Определить угрожаемыми зонами по бешенству животных город Озерск и Бажовский жилой массив города Копейска», - говорится в документе.

В Копейском округе неблагополучным признан микрорайон, ограниченный улицами Голубцова, Дарвина, Луначарского и Бажова. В этом районе была обнаружена больная бешенством лисица.

А Озерске угрожаемой по распространению бешенства признана территория вокруг домов с № 3 по № 10 и № 12 улицы Восточная, а также территория домов № 8 и № 12 Комсомольского проезда. В этом районе выявлена бешеная кошка.

На данных территориях вводится запрет на проведение выводок и натаски собак. Кроме того, не разрешается вывозить животных за пределы неблагополучных пунктов.

Министерству экологии области, главам Копейска и Озерска, руководителям ветстанций в этих муниципалитетах поручено обеспечить выполнение плана профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных.

Карантин будет действовать вплоть до их отмены распоряжением регионального правительства.

Напомним, накануне распоряжением губернатора Бориса Дубровского был введен карантин по бешенству в Курчатовском районе Челябинска. В сентябре карантин объявлен еще в нескольких территориях: в Калининском районе Челябинска, а также в ряде населенных пунктов Чесменского, Еткульского и Варненского районов.