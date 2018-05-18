В Челябинской области ни один летний выходной не обойдется без фестивалей. Календарь получается насыщенным: ставшие брендами Южного Урала и совсем новые, большие и маленькие, для туристов-водников и кузнецов, рыбаков и бардов, реконструкторов и любителей национальной кухни – каждый гость региона найдет себе фестиваль по душе.

«Хочу отметить, что все наши событийные мероприятия - бюджетные, рассчитаны на семью с любым доходом, - подчеркнул директор ОГБУК «Центр развития туризма Челябинской области» Дмитрий Столбов. – Основные затраты, по сути, на дорогу и питание, проживание возможно и в палаточном лагере бесплатно. Фестивали в основном проводят государственные и муниципальные учреждения, у них нет цели получить коммерческую прибыль».

Директор Центра развития туризма Златоустовского городского округа Вера Пузикова отметила, что на количестве туристов на южноуральских фестивалях сильно сказывается погода. Однако на большое известное мероприятие гости приедут даже в дождь.

«Самое главное не количество, а качество фестиваля, - уверена она. - К хорошему интересному фестивалю нужно готовиться несколько месяцев, но он себя оправдает. За те дни, что идет фестиваль, все гостиницы-кафе заполнены, транспортные предприятия загружены заказами – возят экскурсии. Бывает, за два-три фестивальных дня они зарабатывают то, что заработали бы за сезон».

Как отмечает пресс-секретарь регионального Центра развития туризма Ольга Сукинова, в мае стоит обратить внимание на приусадебный фестиваль «Мой Белый дом», посвященный единственному дворцу в Челябинской области – усадьбе Демидовых в Кыштыме. В рамках фестиваля (19 мая) состоится костюмированный бал и краеведческий лекторий.

Откроет летний сезон гастрономический фестиваль «Уральская кислица» в Сатке (30 мая – 2 июня). Гости смогут попробовать уникальное варенье, взвары, компоты, пирожки, ватрушки и прочие десерты из кислицы – так в горнозаводской зоне Урала называют горец альпийский, который очень любят за освежающий кислый вкус.

3 июня в Златоусте состоится фестиваль традиционной казачьей культуры «Злата-горка».

6 июня в поселке Слюдорудник в рамках проекта «Люди Слюдяной горы» будет презентована «музейная» тропа, которая расскажет о тех, кто жил и работал в этом интересном месте. Также гостям покажут возможности нового полигона спортивного ориентирования на базе СТЦ «Провинция».

9-11 июня – большое событие для любителей сплавов: в Саткинском районе стартует фестиваль водного туризма «Айские притесы». Организаторы обещают квест на скале Разбойник, реконструкцию встречи Салавата Юлаева и Емельяна Пугачева и, конечно, сплав по «лунной» реке.

11 июня в Брединском районе, на территории музея-заповедника «Аркаим», во второй раз пройдет фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».

«Концепция фестиваля изначально уникальная, – рассказал его организатор Иван Семьян. – Это не типовой фестиваль по мейнстримовым темам типа эпохи викингов или становления древнерусского государства. Мы поставили задачу показать историю древних народов нашей земли».

На фестивале представят яркие локации каменного, бронзового, раннего железного веков.

12 июня в Кыштыме состоится фестиваль «Русский хоровод».

15-17 июня в 42-й раз соберется легендарная Ильменка. Программа фестиваля пока в разработке, но уже известно, что традиционно хедлайнером станет бард Олег Митяев, приедут также артисты из Уфы, Томска, Екатеринбурга, Москвы.

В эти же даты рыбаков ждет рыболовный фестиваль «Голавль». Он пройдет на территории Усть-Катавского городского округа – в районе поселка Верхняя Лука на реке Юрюзань. Фестиваль пропагандирует бережное отношение к природе, поэтому в зачёт идёт только самый большой из пойманных голавлей, малышей выпускают обратно в реку.

22-24 июня состоится 26-й Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. В этом году он развернётся на новом месте – в селе Демарино Пластовского района.

«От автовокзалов в Пласте и Южноуральске будут курсировать бесплатные «бажовские» экспрессы, – рассказала директор ОГУК «Челябинский государственный центр народного творчества» Оксана Громова. – В прошлом году участниками Бажовки стали жители более 70 муниципальных образований России, в этом году ожидаем не меньше. Также к нам приедет большая делегация из Австрии – танцевальный и фольклорные коллективы, специалисты по традиционной кухне, которые проведут мастер-класс по выпечке хлеба».