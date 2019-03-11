В Челябинской области рождаемость падает, смертность растет

В Челябинской области рождаемость продолжает падать, а смертность - расти.

За два месяца 2019 года на Южном Урале появились на свет 5 638 малышей, тогда как в январе-феврале 2018-го - 6 325 новорожденных.

По данным госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, в течение двух первых месяцев нового года в регионе умерло 8 181 человек, за аналогичный период прошлого года ушли из жизни 7 627 южноуральцев.

Разрыв между рождаемостью и смертностью в Челябинской области ощутимо растет. Если в 2018-м году число умерших в январе-феврале превысило число родившихся на 1 302 человек, то в 2019-м разница составила уже 2 543 человека.

В ушедшем году пик рождаемости пришелся на август, пик смертности - на март.