В Челябинской области ВИЧ ежедневно заражаются 12 человек – узнай свой статус
В Челябинской области ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией остается напряженной. Этот диагноз поставлено каждому 98-му жителю региона. Ежедневно ВИЧ заражается 12 человек.
На конец 2018-го года было зарегистрировано более 39-ти тысяч ВИЧ-инфицированных южноуральцев. За три месяца 2019-го года выявлено 894 новых заболевших. Более половины из них заразились половым путем.
Как отмечают специалисты, знание своего ВИЧ-статуса является ключевым звеном профилактики. Ранняя диагностика и определение заболевания дают пациентам возможность предпринять дальнейшие действия по сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих, позволяет приступить к своевременному лечению.
В Челябинске с шестого по восьмое июля пройдет областная акция «Узнай свой ВИЧ-статус». Она приурочена ко Дню семьи, любви и верности.
В акции будут задействованы лечебные учреждения города и области, в том числе и городская клиническая больница №9. На все интересующие вопросы прикрепленному населению готовы ответить врачи отделения профилактики поликлиники ГКБ №9 (улица 5-ая Электровозная, 5).
В рамках акции запланированы информационно-образовательные встречи в женских консультациях, работа телефонов доверия и «горячей линии» по проблемам инфекции и обследования на ВИЧ, экспресс-тестирование, консультации врачей-специалистов, анкетирование на знание аудиторий о ВИЧ и СПИДе, тематические видеопросмотры и раздача в медицинских организациях памяток по вопросам профилактики и значимости своевременного обследования, ЗОЖ и проблемам распространения инфекции.