В Челябинской области запустят автобусы в отдаленные районы

По многочисленным просьбам жителей новых микрорайонов Челябинска (Вишневый, Залесье, Просторы, Белый Хутор), а также жителей поселков Интернационалист и Вавиловец миндортранс региона установил дополнительный межмуниципальный маршрут, который поможет обеспечить транспортную доступность до города Челябинска (до остановки «Поселок Шершни»).

Начать перевозки по новому маршруту планируется не позднее августа текущего года. Ранее в Миндортрансе хотели просто продолжить путь следования данного маршрута в Челябинске, однако городская администрация не согласовала его прохождение по территории городского округа. Доезжая до остановки «Поселок Шершни», жители поселка Интернационалист смогут, осуществляя необходимые пересадки, добраться в любой район Челябинска посредством внутригородских маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На новом маршруте «поселок Интернационалист – поселок Западный», который будет курсировать под номером 158, будут работать автобусы малой вместимости, с количеством мест для сидения не менее 18. Время отправления первого рейса из микрорайона «Белый хутор» в 6:35.

Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в соответствии с федеральным и областным законодательством будет проведен открытый конкурс по определению перевозчика на данном маршруте.