В Челябинской области живет более миллиона пенсионеров

В Челябинской области пенсии получают миллион 63 тысяч человек, в том числе около 80-ти тысячам южноуральцев выплачивают социальные пенсии. Такие цифры сегодня, первого октября, в международный день пожилых людей, привели в ОПФР региона.

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров были проиндексированы на 3,7 процента, что выше показателя инфляции за 2017 год. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, с 1 апреля этого года повысились на 2,9 процента – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017-м.

С 1 февраля на 2,5 процента была проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников. На столько же - и входящий в ее состав набор социальных услуг. Сейчас он составляет 1 тысячу 75 рублей 19 копеек в месяц.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ОПФР по Челябинской области, в нынешнем августе пенсионеры, работавшие в прошлому году, получили страховую пенсию в повышенном размере. В результате перерасчета размер пенсий около 223-х тысяч работающих пенсионеров Южного Урала в среднем увеличился на 137 рублей.

По состоянию на первое сентября этого года средний размер страховой пенсии по старости в Челябинской области составлял 13 тысяч 953 рубля, страховой пенсии по инвалидности - около 8 тысяч 821 рубля.

Как напоминают в Пенсионном фонде, с 2015 года россияне предпенсионного возраста могут откладывать свой выход на страховую пенсию по старости. Приняв такое решение, человек в будущем может получать пенсию большего размера - ее размер будет увеличен на соответствующие пенсионные коэффициенты.

В ОПФР региона подчеркнули, что в сентябре этого года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда РФ, производились вовремя и в полном объеме. Ни в одном из городов и районов Челябинской области сбоев в выплате пенсий и пособий не случилось.

Всего за сентябрь этого года южноуральским пенсионерам и льготникам было перечислено 16,3 миллиарда рублей.