В этом году в Челябинске отремонтируют 10 ключевых дорог. В основном дорожники будут трудиться на «гостевых» маршрутах.

О состоянии улично-дорожной сети речь шла сегодня, 28 мая, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

В ближайшее время при благоприятных погодных условиях подрядная организация «Южуралмост» приступит к выполнению среднего ремонта в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В 2018 году средний ремонт проведут на десяти магистралях Челябинска. На эти цели столица Южного Урала получила 700 миллионов рублей.

«Будут проведены ремонты по улице Блюхера, по проспекту Ленина и проспекту Победы, Свердловскому проспекту. Также в этом списке улицы Энгельса, Красная, Морская и улица Мраморная. Автодорога на аэропорт. Самым крупным объектом, отремонтированным в этом году, станет автодорога «Меридиан», - рассказал начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Александр Шабалин.

Уже сейчас начались работы на улицах Морской и Мраморной, которые связывают Металлургический район с аэропортом. Так дорожники уже фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия.