В Копейске открыли памятник жертвам политических репрессий

В Копейске (Челябинская область) открыли памятник жертвам политических репрессий. По предложению инициативной группы его установили в сквере на пересечении проспекта Победы и улицы Хохрякова, неподалеку от архитектурной группы «Книга памяти» и памятника Неизвестному солдату Великой Отечественной войны.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью администрации Копейска, право открыть памятник было предоставлено почетному гражданину города Ярославу Чабану и лауреату конкурса «Человек года-2007» Игорю Винку.

Торжественное открытие памятника состоялось вчера, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий.

«Миллионы судеб были искалечены, тысячи семей - разрушены, огромное количество людей - расстреляно, брошено в тюрьмы и лагеря, переселено со своих родных мест. Цена человеческой жизни стала ничтожной. Мы говорим, что мы помним все, и эту память передаем следующим поколениям, чтобы с ними этого никогда не случилось», - подчеркнул почетный гражданин Копейска Александр Махров.

Фото администрации Копейска