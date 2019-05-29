В Магнитогорске летним отдыхом охватят более 34 тысяч детей

Депутаты городского Собрания Магнитогорска обсудили готовность к оздоровительной кампании.

В летний период всеми видами отдыха планируется охватить на 300 человек больше, чем в прошлом году.

В муниципальных загородных лагерях проведут каникулы более 6,3 тысячи ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Детей готовы принять комплексы «Карагайский» и «Абзаково», оздоровительный лагерь «Запасное».

Еще свыше 6,7 тысячи мальчишек и девчонок отдохнут и оздоровятся в загородных центрах ПАО «ММК». К приему детей готовы «Уральские зори», «Горное ущелье» и спортивно-туристический лагерь «Скиф».

Почти 19 тысяч детей будут посещать городские лагеря дневного пребывания, ходить в одно- и многодневные туристические походы, на сплавы, заниматься в военно-спортивных лагерях, в клубах по месту жительства.

А свыше 4 тысяч малышей, в том числе будущих первоклассников, съездят в единственный в области и стране загородный оздоровительный центр для дошкольников «Горный ручеек».

Полезной для города трудовой деятельностью, в том числе благоустройством, на муниципальных предприятиях, в учреждениях образования и спорта будут заниматься около 900 подростков от 14 до 18 лет. Заработанные деньги станут неплохой добавкой к семейному бюджету. Приоритет при трудоустройстве отдаётся ребятам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Спикер Собрания Александр Морозов обратил внимание организаторов отдыха на его качество и безопасность. Он отметил, что год от года растет техническая оснащенность загородных оздоровительных баз. «Когда-то в Магнитогорске не было ни одного футбольного поля с искусственным покрытием. Теперь они есть не только в городе, на территориях школ, в парках, но и в детских лагерях. Магнитогорск постепенно становится все более футбольным городом", - сказал спикер.

Депутаты высоко оценили готовность города к летнему оздоровительному сезону. И пожелали детям ярких и насыщенных каникул.