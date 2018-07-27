В Магнитогорске любовь к футболу прививают с детства

Турнир по футболу среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений на кубок Магнитогорского городского Собрания депутатов (Челябинская область) прошел на загородной даче «Горный ручеек» в Абзаково.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе МГСД, традиционно, из года в год на уникальной загородной даче для дошкольников, на которой круглогодично оздоравливаются около 3,5 тысяч маленьких магнитогорцев, проходит единственный в России постоянный турнир по футболу на кубок городского Собрания депутатов. На этот раз в нем приняло участие 16 команд по 8-10 игроков в каждой. Кстати сказать, в футбол играли и девочки, шесть человек.

На этот раз в финал пробились две сильнейшие команды: «Олимпийцы» (д/с № 49») и «Фортуна» (д/с № 156). Торжественный парад открытия, гимн города и «Горного ручейка», болельщики на трибунах, и игра началась. Два тайма по 10 минут с пятиминутным перерывом прошли на одном дыхании: 2:1 в пользу ребят-олимпийцев.

Третье место завоевала команда детского сада № 178.

Все футбольные дружины с первого по четвертое место получили билеты в кино от кинотеатра «ДжазСинема» и пригласительные в развлекательный комплекс «Талантика». Кстати сказать, пока половина детей загородной дачи следила на трибунах за финальной встречей, сотрудники детского города профессий "Талантика" развлекали остальных ребят интересными и познавательными играми. Так что праздничное настроение было у всех воспитанников "Горного ручейка". Каждому юному футболисту досталось по мороженому от ООО «Экспресс-сервис», а всем остальным - газированный напиток от компании «Ниагара».

Команда-победитель детского сада № 49 удостоилась главного приза – кубка Магнитогорского городского Собрания депутатов, золотых медалей, а каждый игрок получил по футбольному мячу с эмблемой чемпионата мира по футболу в России «Забивакой».