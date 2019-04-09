В Магнитогорске муниципальные услуги - под общественным контролем
В Магнитогорске решением Собрания депутатов сформированы Общественные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями образования, здравоохранения, культуры.
Советы сформированы городской Общественной палатой для проведения независимой оценки. В них вошли представители общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов. Члены советов обладают необходимыми знаниями, квалификацией, профессиональными достижениями.
Важно, что в советы не входят представители государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных некоммерческих организаций, а также руководители, заместители и работники организаций, оказывающих услуги в соответствующей сфере деятельности.