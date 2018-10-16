В Магнитогорске повышают квалификацию помощников депутатов

В Магнитогорске в зале заседаний городского Собрания депутатов проводятся семинары по повышению квалификации чиновников. Очередная учеба состоялась для помощников депутатов всех уровней и председателей комитетов территориального общественного самоуправления.

Приветствуя собравшихся, спикер Собрания Александр Морозов отметил, что они должны ориентироваться в меняющейся ситуации, в том числе в законодательстве, чтобы уметь квалифицированно ответить на вопросы жителей.

Традиционно на учёбе рассказали об актуальных решениях городского Собрания. Например, о порядке встреч депутатов всех уровней с избирателями, если они проводятся в помещении или в специально отведенном месте, о последних изменениях бюджета города и направлениях расходования средств. А также о возможностях, которые даёт каждому получателю льгот Единая государственная информационная система социального обслуживания.

Поскольку на предыдущих встречах было много вопросов по темам здравоохранения и благоустройства, в этот раз в зал заседаний пригласили специалистов именно в этих сферах. Участники семинара задавали вопросы о доступности электронной записи к врачу, организации работы скорой помощи, строительстве стационара в новых микрорайонах. Спрашивали об условиях участия в программе «Комфортная городская среда», о новых вариантах благоустройства дворов, высказывали предложения по организации работ.

Через председателей ТОС жители высказывали благодарность подрядным организациям за добросовестное отношение к работе, внимание к запросам жильцов, за создание комфорта в мелочах сверх оговоренных в контракте мероприятий.