В Магнитогорске за детские сады платят меньше

Депутаты городского Собрания Магнитогорска приняли решение о льготах родителям на присмотр и уход за детьми в детских садах в 2019 году.

Льготы остались на уровне текущего года. Полностью освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах: инвалиды боевых действий в Афганистане; родители детей с туберкулезной интоксикацией; родители детей-инвалидов; законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Только половину за присмотр и уход детей смогут платить малообеспеченные граждане, состоящие на учете в управлении социальной защиты населения: участники вооруженных конфликтов и воины интернационалисты; инвалиды I и II группы; родители детей с отклонениями в физическом и психическом развитии; многодетные; работники детских садов.

«Ежегодно мы принимаем решения, направленные на социальную поддержку горожан, утверждаем льготы для разных категорий жителей, - прокомментировал спикер Собрания Александр Морозов. – В этом году льготами по оплате детского сада пользовались около 3300 магнитогорцев».