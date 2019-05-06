В Родительский день челябинские автобусы будут работать в усиленном режиме

В Челябинске в Родительский день городской общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

Для удобства жителей Челябинска завтра, седьмого мая, будет усилена работа основных автобусных маршрутов и организована работа дополнительных.

Градское кладбище

№ 94 «Улица Чичерина – Градское кладбище», первый рейс от улицы Чичерина в 9:00, последний рейс от кладбища Градское - 19:00. Интервал движения составит 8-12 минут.

Преображенское кладбище

№ 95 «Улица Чичерина - Преображенское кладбище», первый рейс от улицы Чичерина - в 9:10, последний рейс от Преображенского кладбища - 18:44 минуты. Интервал движения - 11-15 минут.

ООО «ЧелябГЭТ» будет осуществлять подвоз пассажиров к основным городским кладбищам и пересадочным узлам.

Для подвоза горожан к остановочному пункту «Улица Чичерина» для возможности пересадки на автобусные маршруты № 94 «Улица Чичерина - Градское кладбище» и № 95 «Улица Чичерина - Преображенское кладбище» будет усилена работа троллейбусного маршрута № 26 «Первоозерный - улица Молдавская.

Успенское кладбище:

Будут усилены маршруты трамвая №3 «Завод им. Колющенко - ЧМК» и №14 «Улица Чичерина-ЦХП».

Маршруты троллейбуса №7 «ЧМК - АМЗ», №14 «ПКиО - ЧМК», №15 «ЧМК - улица Молдавская».

Фатеевское кладбище:

Дополнительные троллейбусы будут работать в дневное время на маршруте №8 «ПКиО - ЧКПЗ».

Организована работа дополнительного троллейбусного маршрута №25 «Политехникум - ЧКПЗ».

Также можно добраться автобусом маршрута №17 «Барбюса - Фатеевка».

Митрофановское кладбище:

Усилена работа троллейбусных маршрутов № 7 «ЧМК - АМЗ» и № 12 «улица Молдавская - АМЗ».

Сухомесовское кладбище:

Дополнительный автобус выйдет на маршрут № 83 «ЮУрГУ - пос. Старокамышинск».

До кладбища в поселке Сосновка можно добраться автобусом №51 «Братьев Кашириных - Сосновка».

В поселке Исаково - автобусным маршрутом № 52 «Областная больница - Исаково».

Для экономии своих средств горожане могут воспользоваться сервисом «Единый пересадочный билет», срок действия 60 минут - за 25 рублей или 90 минут - за 34 рубля. Число пересадок в течение оплаченного времени не ограничено. Сервис доступен для держателей транспортных карт.

Не действует на маршрутах автобуса №№ 15, 16 «ЧМК - ЮУрГУ».

Подробное расписание движения доступно на сайте.